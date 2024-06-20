В Кыргызстане на футбольном матче протестировали VAR-систему

На стадионе города Джалал-Абада «Курманбек» успешно протестировали первую в Кыргызстане систему видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом в соцсетях сообщил Кыргызский футбольный союз.

Систему испытали на матче юношеских команд U-16 «Мурас-Юнайтед» и академии «Барселона».

Тестирование провели под руководством офицера VAR Азиатской футбольной конфедерации Жахонгира Саидова и представителей Судейского отдела Кыргызского футбольного союза Спартака Даниленко и Артема Скопинцева, которые отметили успешное завершение проверки.

Первая VAR-система в стране официально будет использована на чемпионате U-20 Центральноазиатской футбольной ассоциации, который состоится 5-13 июля на стадионе «Курманбек». В турнире примут участие сборные из Кыргызстана, Афганистана, Ирана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.