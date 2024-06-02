Уроженец Кыргызстана Дмитрий Бивол нокаутировал соперника из Ливии

Российский боксер Дмитрий Бивол победил Малика Зинада из Ливии в поединке в полутяжелом весе в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом сообщается на странице Всемирной боксерской ассоциации в Instagram.
Уроженец Кыргызстана нокаутировал соперника в шестом раунде.
Дмитрий Бивол защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBO в полутяжелом весе.
Первоначально его соперником в этом бою должен был стать 39-летний российский боксер Артур Бетербиев. Однако бой пришлось отложить из-за его травмы.
Дмитрий Бивол родился 18 декабря 1990 года в Токмаке. Боксом увлекся в шесть лет и начал заниматься под руководством тренера Вячеслава Шарапова. Победитель первенства КР среди юношей входил в состав юношеской сборной страны. В 15 лет переехал в РФ.