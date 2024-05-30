Два дзюдоиста из Кыргызстана в списке участников Олимпийских игр в Париже

Дзюдоисты из Кыргызстана получили две лицензии на Олимпийские игры в Париже. Предварительный список опубликовала международная федерация этого вида спорта.

В весовой категории до 90 килограммов Эрлан Шеров занимает четвертое место в мировом рейтинге.

Отметим, прямые лицензии получили спортсмены, занявшие 17 первых мест.

Кубанычбек Айбек уулу занял 33-е место в весовой категории до 66 килограммов. Однако пять спортсменов получили континентальные квоты, среди них и кыргызстанец.

У Кыргызстана 14 лицензий на Олимпийские игры, 11 уже имеют подтверждение от Международного олимпийского комитета.

Окончательные списки участников Игр появятся позже.