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Спорт

Два дзюдоиста из Кыргызстана в списке участников Олимпийских игр в Париже

Дзюдоисты из Кыргызстана получили две лицензии на Олимпийские игры в Париже. Предварительный список опубликовала международная федерация этого вида спорта.

В весовой категории до 90 килограммов Эрлан Шеров занимает четвертое место в мировом рейтинге. 

Отметим, прямые лицензии получили спортсмены, занявшие 17 первых мест.

Кубанычбек Айбек уулу занял 33-е место в весовой категории до 66 килограммов. Однако пять спортсменов получили континентальные квоты, среди них и кыргызстанец.

У Кыргызстана 14 лицензий на Олимпийские игры, 11 уже имеют подтверждение от Международного олимпийского комитета.

Окончательные списки участников Игр появятся позже.
Ссылка: https://24.kg/sport/295416/
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