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Спорт

Сын Камчыбека Ташиева попал в расширенный состав сборной Кыргызстана по футболу

Тренерский штаб сборной Кыргызстана по футболу объявил расширенный список игроков, которые будут вызваны на учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к отборочным играм чемпионата мира 2026 и Кубка Азии – 2027. Об этом сообщается на сайте Кыргызского футбольного союза.

Команда из 33 игроков проведет УТС в городе Джалал-Абаде с 27 мая по 4 июня. В окончательную заявку на матч войдут только 23 игрока.

Вратари: Эржан Токотаев («Шанлыурфаспор», Турция), Марсель Исламкулов («Абдыш-Ата»), Артем Прядкин («Дордой»).

Защитники: Валерий Кичин («Енисей», Россия), Тамирлан Козубаев («Истерн», Гонгконг), Кайрат Жыргалбек уулу, Амантур Шамурзаев, Християн Браузман (все — «Абдыш-Ата»), Арслан Бекбердинов, Саид Дациев, Александр Мищенко (все — «Дордой»), Эмир-Хан Кыдыршаев («Хувениль», Испания).

Полузащитники: Одилжон Абдурахманов («Нефтчи»), Алимардон Шукуров («Торпедо», Беларусь), Эльдияр Зарыпбеков («Чайка», Россия), Бектур Амангелдиев («Нагаворд», Камбоджа), Адиль Кадыржанов, Муролимжон Ахмедов (оба — «Дордой»), Эрмек Кенжебаев («Славия Мозырь», Беларусь), Кими Мерк («Пахтакор», Узбекистан), Нурдоолот Сталбеков («Алай»), Бекназ Алмазбеков («Галатасарай», Турция), Амир Жапаров («Мурас Юнайтед»), Эрбол Атабаев («Волгарь», Россия), Гулжигит Алыкулов («Неман», Беларусь), Адилет Каныбеков («Перак», Малайзия), Атай Джумашев, Магамед Узденов (оба— «Абдыш-Ата»).

Нападающие: Кай Мерк («Унион Титус Петанж», Люксембург), Эрнист Батырканов («Абдыш-Ата»), Кожо Жоэл («Динамо-Самарканд», Узбекистан), Нурбол Бактыбеков, Марлен Мурзахматов (оба — «Дордой»).

Первый матч в рамках отбора на чемпионат мира – 2026 — против Малайзии — состоится в Бишкеке 6 июня.

Напомним, 19-летний сын Камчыбека Ташиева — защитник Эмир-Хан Кыдыршаев — обучался в футбольной академии имени Паоло Росси в Италии.
Ссылка: https://24.kg/sport/294960/
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