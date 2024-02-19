Грэпплинг, ММА и кок-бору. Соревнования с участием кыргызстанцев

20 января — 24 февраля. Зимнее первенство по футболу

В первом турнире сезона 2024 года сыграют 10 команд: представители Национальной лиги и дублирующие составы клубов Кыргызской премьер-лиги. Зимнее первенство проводится для подготовки команд к сезону.

17-22 февраля. Турнир по кок-бору. Бишкек

Примут участие девять команд из Бишкека и Оша, а также из областей КР.

19-20 февраля. Чемпионат Кыргызстана по грэпплингу ADCC. Бишкек

В нем примут участие подростки, молодежь, девушки и взрослые.

22 февраля — 3 марта. Чемпионат мира по пирамиде. Бишкек

Чемпионат по свободной пирамиде пройдет среди юниоров и юниорок. Затем лучших среди взрослых определят в комбинированной пирамиде.

23-25 февраля. Открытый чемпионат Центральной Азии по любительскому ММА и грэпплингу EFC CONTENDERS-2. Бишкек

Примут участие лучшие спортсмены региона.

24-25 февраля. Международный турнир по национальной борьбе кулатуу (мушташ). Бишкек

Заявки на участие в соревнованиях подали спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, России, Китая и Кореи.