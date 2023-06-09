В Бишкеке пройдет международный турнир по олимпийскому таэквондо

В Бишкеке 10 июня пройдет международный турнир по олимпийскому таэквондо на призы и медали олимпийского чемпиона из Южной Кореи Мун Даэ Сунга. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Академии таэквондо Кыргызстана, мастер спорта и заслуженный тренер Убайдула Тохтурбаев.

«Это первый в истории отечественного таэквондо визит в республику спортсмена столь высокого уровня. В соревнованиях примут участие спортсмены со всего Кыргызстана и гости из Казахстана и Узбекистана. Соревнования будут проходить среди детей, юношей, кадетов и юниоров. Будут разыгрываться 20 комплектов медалей. Это значимое событие повлияет на имидж нашей страны в мировом спортивном сообществе», — сказал он.

За день до соревнований состоится международный семинар для тренеров и спортсменов из Центральной Азии. Олимпийский чемпион по таэквондо 2004 года в Афинах Мун Даэ Сунг расскажет об основах подготовки к спаррингу по правилам всемирного таэквондо, особенностях теоретической, общей физической, специальной и технико-тактической подготовки.