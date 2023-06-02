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Спорт

Рейтинговый турнир в Бишкеке. Айпери Медет кызы вышла в финал

Кыргызстанка Айпери Медет кызы вышла в финал турнира Kaba Uulu Kozhomkul & Raatbek Sanatbaev в Бишкеке. Об этом сообщил сайт Объединенного мира борьбы.

В весовой категории до 76 килограммов она победила Гулмарал Еркебаеву из Казахстана, Анастасию Алпееву из Украины и спортсменку из Китая.

В финале она встретится также с представительницей КНР.

Мээрим Жуманазарова, уступившая в полуфинале спортсменке из Монголии, а также Бексултан Назарбаев, который выступает в греко-римском стиле, поборются за бронзу.
Ссылка: https://24.kg/sport/267139/
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