Рейтинговый турнир в Бишкеке. Айпери Медет кызы вышла в финал

Кыргызстанка Айпери Медет кызы вышла в финал турнира Kaba Uulu Kozhomkul & Raatbek Sanatbaev в Бишкеке. Об этом сообщил сайт Объединенного мира борьбы.

В весовой категории до 76 килограммов она победила Гулмарал Еркебаеву из Казахстана, Анастасию Алпееву из Украины и спортсменку из Китая.

В финале она встретится также с представительницей КНР.

Мээрим Жуманазарова, уступившая в полуфинале спортсменке из Монголии, а также Бексултан Назарбаев, который выступает в греко-римском стиле, поборются за бронзу.