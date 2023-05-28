Футбольный турнир «Мурас». Победила команда «Ден соолук»

Команда «Ден соолук» стала чемпионом дружеского футбольного турнира «Мурас», обыграв «Спорттук федерациялар». Об этом сообщает пресс-служба президента.

По итогам двух таймов счет составил 1:1, была объявлена серия пенальти. По итогам пенальти счет составил 4:1 в пользу команды сектора здравоохранения.

Бронзовым призером турнира стала команда администрации президента.

Напомним, сегодня в Бишкеке состоялись финальные матчи дружеского футбольного турнира «Мурас» с участием президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Турнир организован по инициативе Кыргызского футбольного союза и администрации президента и проходит ежегодно два раза в год.