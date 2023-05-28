Футбольный турнир «Мурас». В финал вышли две команды

В финале дружественного футбольного турнира «Мурас» встретятся команды представителей здравоохранения «Ден соолук» и спортивных федераций страны «Спорттук федерациялар». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Уточняется, что команда «Ден соолук» в полуфинале встретилась с командой администрации президента. По итогам двух таймов счет составил 1:1, объявлена серия пенальти. По итогам пенальти счет составил 4:1 в пользу команды сектора здравоохранения.

В свою очередь команда «Спорттук федерациялар» обыграла команду правоохранителей «Коопсуздук» со счетом 5:0.

Отметим, команда администрации президента и «Коопсуздук» сыграют за третье место в турнире.

Напомним, в Бишкеке 27-28 мая проходит очередной дружественный футбольный турнир «Мурас» с участием президента Садыра Жапарова.

Турнир является традиционным состязанием, которое проходит весной и зимой, начиная с этого года.