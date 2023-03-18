В Бишкеке пройдет благотворительный турнир по Pubg Mobile

В Бишкеке 2 апреля пройдет благотворительный турнир по Pubg Mobile. Об этом сообщает Федерация компьютерного спорта Кыргызстана.

«Мероприятие даст прекрасную возможность любителям этой игры прочувствовать киберспортивную атмосферу. Место проведения: Salymbekov University, улица Ахунбаева, 125/2. Формат турнира — «соло» и «сквады». Взнос за участие: «соло» — 350 сомов, «сквады» — 1 тысяча 300. Для победителей предусмотрены призы, а также поощрительные награды в различных номинациях», — говорится в сообщении.

Фото Федерации компьютерного спорта КР. Афиша турнира

Организаторы турнира — Международная благотворительная организация Interact Club of Bishkek. Все собранные средства пойдут на помощь людям с онкологическими заболеваниями.

Желающих принять участие в турнире просят пройти регистрацию по номерам телефонов: 0558728888 и 0557294429.