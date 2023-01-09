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Спорт

Надеюсь, мое решение пойдет только на пользу. Хабиб Нурмагомедов уходит из ММА?

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал понять, что уходит из индустрии ММА. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Он провел встречу со своими бойцами, после которой опубликовал совместную фотографию и написал в комментарии: «Год, конечно, выдался очень насыщенным и успешным. Берегите себя, братья. Надеюсь, мое решение пойдет только на пользу, обнял вас всех крепко. Спасибо вам, вы были большой причиной моего успеха в спорте».

из интернета
Фото из интернета. Хабиб Нурмагомедов провел встречу со своими бойцами

Нурмагомедов выступал в UFC с 2012 года, одержав 13 побед в 13 боях. Он был чемпионом лиги в легком весе. 24 октября 2020 года объявил о завершении карьеры. Всего на его счету 29 побед в 29 поединках по правилам ММА. После завершения карьеры он купил промоушен Eagle FC, а также стал тренировать бойцов, которые выступают в UFC, Bellator и других лигах.

Напомним, в августе прошлого года Хабиб Нурмагомедов и российский блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) прибыли в Кыргызстан для участия в турнире по смешанным единоборствам лиги Eagle Fighting Championship (EFC 49), который проходил в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/sport/255065/
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