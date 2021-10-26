Сотрудник МЧС стал чемпионом в соревнованиях по эртаймаш

Сотрудник МЧС занял первое место на международных соревнованиях Ertaymash Fighting Championship. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото МЧС. Сотрудник МЧС занял первое место на международных соревнованиях Ertaymash Fighting Championship

По его данным, борцы из Кыргызстана и Узбекистана приняли участие в международных соревнованиях, которые прошли в спорткомплексе «Урожай» в селе Беловодском Московского района. В финальном поединке чемпионом в весовой категории до 66 килограммов стал старший лейтенант, командир поисково-спасательного отряда воинской части № 86123 МЧС Руфат Абибулаев.

Ранее спасатель из Балыкчи стал чемпионом Бишкека по гиревому спорту.