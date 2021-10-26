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Спорт

Сотрудник МЧС стал чемпионом в соревнованиях по эртаймаш

Сотрудник МЧС занял первое место на международных соревнованиях Ertaymash Fighting Championship. Об этом сообщили в ведомстве.

МЧС
Фото МЧС. Сотрудник МЧС занял первое место на международных соревнованиях Ertaymash Fighting Championship

По его данным, борцы из Кыргызстана и Узбекистана приняли участие в международных соревнованиях, которые прошли в спорткомплексе «Урожай» в селе Беловодском Московского района. В финальном поединке чемпионом в весовой категории до 66 килограммов стал старший лейтенант, командир поисково-спасательного отряда воинской части № 86123 МЧС Руфат Абибулаев.

Ранее спасатель из Балыкчи стал чемпионом Бишкека по гиревому спорту.
Ссылка: https://24.kg/sport/211655/
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