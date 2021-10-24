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Спорт

FIVB расследует сообщения о казни спортсменки в Афганистане: нет подтверждения

Международная федерация волейбола (FIVB) расследует информацию о казни игрока женской молодежной сборной Афганистана Махджабин Хакими членами радикального движения «Талибан». Об этом говорится в заявлении организации.

В FIVB отметили, что у нее пока нет подтверждения факта казни.

«Международная федерация волейбола крайне шокирована и потрясена сообщениями в некоторых СМИ о трагической смерти Махджабин Хакими. Однако следует отметить, что существуют противоречивые сообщения об истинной причине ее смерти. Поэтому FIVB продолжает искать разъяснения относительно точных деталей», — говорится в тексте.

Ряд СМИ сообщает, что родственники погибшей в Афганистане 25-летней сотрудницы полиции и члена женской молодежной сборной Афганистана по волейболу Махджабин Хакими заявили: информация о ее казни в октябре талибами не соответствует действительности. По их словам, девушка умерла в начале августа в доме своего жениха.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что Махджабин Хакими была обезглавлена талибами. Издания также заявляли, что ее родственникам угрожали, из-за этого они скрывают смерть спортсменки.

Райхана Хашими, которая утверждает, что лично знала Махджабин, написала в Twitter, что волейболистка была членом коммандос Афганской национальной армии и была убита родственниками со стороны мужа за 10 дней до того, как талибы взяли Кабул.

Один из родственников семьи девушки в свою очередь сказал, что она в 2020 году была помолвлена с неким Маджидом Ханом. С тех пор она жила в доме своего жениха в Кабуле и должна была выйти за него замуж незадолго до своей смерти. Родственник также рассказал, что Махджабин получила стипендию из США, и это стало причиной конфликта с родными ее жениха.
Ссылка: https://24.kg/sport/211449/
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