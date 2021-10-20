Борец Чынарбек Изабеков выиграл золото чемпионата мира среди ветеранов

Чынарбек Изабеков в весовой категории до 100 килограммов (дивизион D) выиграл золотую медаль чемпионата мира по вольной борьбе среди ветеранов.

В третьем раунде он встречался на ковре с польским борцом.

В категории, где выступает Чынарбек Изабеков, четыре участника, которые сыграли между собой в три раунда. Кыргызстанец выиграл все свои встречи.

Ранее Чынарбек Изабеков победил спортсменов из Ирана и Соединенных Штатов Америки.

Напомним, накануне Талант Бегалиев в весовой категории до 70 килограммов выиграл золотую медаль чемпионата, а Сааданбек Ниязов в весовой категории до 130 килограммов бронзовую.

Чемпионат мира по борьбе среди ветеранов проходит в городе Лутраки (Греция).