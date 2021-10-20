22:39
USD 84.79
EUR 98.85
RUB 1.19
Спорт

Борец Чынарбек Изабеков выиграл золото чемпионата мира среди ветеранов

Фото кадр из трансляции. Чынарбек Изабеков

Чынарбек Изабеков в весовой категории до 100 килограммов (дивизион D) выиграл золотую медаль чемпионата мира по вольной борьбе среди ветеранов.

В третьем раунде он встречался на ковре с польским борцом.

В категории, где выступает Чынарбек Изабеков, четыре участника, которые сыграли между собой в три раунда. Кыргызстанец выиграл все свои встречи.

Ранее Чынарбек Изабеков победил спортсменов из Ирана и Соединенных Штатов Америки.

Напомним, накануне Талант Бегалиев в весовой категории до 70 килограммов выиграл золотую медаль чемпионата, а Сааданбек Ниязов в весовой категории до 130 килограммов бронзовую.

Чемпионат мира по борьбе среди ветеранов проходит в городе Лутраки (Греция).
Ссылка: https://24.kg/sport/211037/
просмотров: 268
Версия для печати
Материалы по теме
Борец Чынарбек Изабеков с победы начал чемпионат мира среди ветеранов
Кыргызстанец завоевал бронзу чемпионата мира по борьбе среди ветеранов
Кыргызстанец завоевал золото чемпионата мира по борьбе среди ветеранов
Кыргызстанец вышел в финал чемпионата мира по борьбе среди ветеранов
Два кыргызстанца вышли в полуфиналы чемпионата мира по борьбе среди ветеранов
Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова поднялась на вторую строчку мирового рейтинга
Сборная Кыргызстана по борьбе заняла на чемпионате мира пятое место
Садыр Жапаров поздравил борца Жоламана Шаршенбекова с серебряной победой
Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков завоевал серебро чемпионата мира по борьбе
Борцы из Кыргызстана не вышли в четвертьфинал чемпионата мира
Популярные новости
Простите, поддался эмоциям. Рафаэль Физиев обратился к&nbsp;фанатам из&nbsp;Кыргызстана Простите, поддался эмоциям. Рафаэль Физиев обратился к фанатам из Кыргызстана
Кыргызстанец завоевал золото чемпионата мира по&nbsp;борьбе среди ветеранов Кыргызстанец завоевал золото чемпионата мира по борьбе среди ветеранов
Два кыргызстанца вышли в&nbsp;полуфиналы чемпионата мира по&nbsp;борьбе среди ветеранов Два кыргызстанца вышли в полуфиналы чемпионата мира по борьбе среди ветеранов
Кыргызстанец вышел в&nbsp;финал чемпионата мира по&nbsp;борьбе среди ветеранов Кыргызстанец вышел в финал чемпионата мира по борьбе среди ветеранов
Бизнес
Индия и&nbsp;ОАЭ избраны в&nbsp;Совет по&nbsp;правам человека ООН на&nbsp;новый срок Индия и ОАЭ избраны в Совет по правам человека ООН на новый срок
Globus на&nbsp;центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом! Globus на центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом!
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки! В Бишкеке в самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки!
К&nbsp;30-летию независимости&nbsp;КР: в&nbsp;Чаткале прошел &laquo;Кубок Чаарат&raquo; К 30-летию независимости КР: в Чаткале прошел «Кубок Чаарат»
20 октября, среда
22:12
У задержанной в СИЗО-1 Бишкека ребенок умер в утробе. Омбудсмен обратился в ГСИН У задержанной в СИЗО-1 Бишкека ребенок умер в утробе. О...
22:00
Чудаки парковки. Бишкекчане интересуются, когда отгородят от хамов велодорожки
21:55
Борец Чынарбек Изабеков выиграл золото чемпионата мира среди ветеранов
21:39
Спасатель из Балыкчи стал чемпионом Бишкека по гиревому спорту
21:22
Сырость и грязь. В ИВС Таласа задержанных содержат в ужасных условиях