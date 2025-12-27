Определились победительницы международного турнира по тяжелой атлетике в Бишкеке

В Бишкеке прошел XXXVII Международный турнир по тяжелой атлетике на призы олимпийского чемпиона Каныбека Осмоналиева. Об этом сообщают в федерации.
По их данным, победительницами стали кыргызстанки Бегимай Абдыгазиева (до 48 килограммов), Айдай Курбанбек кызы (до 53 кг), Айдай Амангелдиева (до 58 кг), Саида Мамбетказиева (до 69 кг), Динара Ибрагим из Азербайджана (до 63 кг), представители Казахстана Аянат Жумагали (до 77 кг), Сания Орманбаева (до 86 кг) и Байманап Акерке (свыше 86 кг).
Турнир посвящен 45-летию победы Каныбека Осмоналиева на Олимпийских играх 1980 года в Москве. В нем принял участие 141 спортсмен из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана.