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Спорт

Пора на покой? Реакция соцсетей на проигрыш Антонины Шевченко

Накануне в Лас-Вегасе (США) на турнире по смешанным единоборствам UFC Вегас 38 кыргызстанка Антонина Шевченко проиграла техническим нокаутом.

Поединок спортсменок в наилегчайшем весе состоялся в рамках предварительного карда шоу. Рефери остановил бой за 13 секунд до конца второго раунда после шквала безответных ударов из доминирующей позиции со стороны Кейси О’Нилл.

Это поражение стало для Шевченко-старшей вторым подряд и третьим в последних четырех боях. Пользователи Сети отреагировали на ее поражение.
Ссылка: https://24.kg/sport/209136/
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