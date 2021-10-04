Пора на покой? Реакция соцсетей на проигрыш Антонины Шевченко

Накануне в Лас-Вегасе (США) на турнире по смешанным единоборствам UFC Вегас 38 кыргызстанка Антонина Шевченко проиграла техническим нокаутом.
Поединок спортсменок в наилегчайшем весе состоялся в рамках предварительного карда шоу. Рефери остановил бой за 13 секунд до конца второго раунда после шквала безответных ударов из доминирующей позиции со стороны Кейси О’Нилл.
Это поражение стало для Шевченко-старшей вторым подряд и третьим в последних четырех боях. Пользователи Сети отреагировали на ее поражение.