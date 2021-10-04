Пора на покой? Реакция соцсетей на проигрыш Антонины Шевченко

Накануне в Лас-Вегасе (США) на турнире по смешанным единоборствам UFC Вегас 38 кыргызстанка Антонина Шевченко проиграла техническим нокаутом.

Поединок спортсменок в наилегчайшем весе состоялся в рамках предварительного карда шоу. Рефери остановил бой за 13 секунд до конца второго раунда после шквала безответных ударов из доминирующей позиции со стороны Кейси О’Нилл.

Это поражение стало для Шевченко-старшей вторым подряд и третьим в последних четырех боях. Пользователи Сети отреагировали на ее поражение.

As much as I love Antonina Shevchenko I think she should retire from MMA. She can't go out there and get TKO'd by unranked girls with 7 fights. #UFCVegas38 — Danald Newman (@DanaldNewman) October 2, 2021

Antonina Shevchenko is trash. Only reason she's in the UFC is the talent pool is garbage for WMMA and her sister is Valentina. — Darth_Ryu (@RyuDarth) October 3, 2021

Antonina Shevchenko is weak. If she was stronger she could dominate more. She gets handled way too easy. And her ground game sucks. Probably because she’s so weak. — Mr. Williams (@Mr_Hank_Jr) October 2, 2021