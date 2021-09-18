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Спорт

Дарья Маслова: Ставлю перед собой цель и стараюсь ее выполнить

Бегунья Дарья Маслова приняла участие в фестивале Japan Day в Бишкеке.

На вопрос о планах она ответила, что не любит говорить о будущем. «Я ставлю перед собой цель и стараюсь ее выполнить. Тогда и обо всем все узнают, напишут в новостях», — сказала спортсменка.

После вопроса, считает ли она участие в Олимпиаде своим высшим достижением, Дарья Маслова отметила: «Я чемпионка Азиатских игр. Для меня это намного большая награда, чем попасть на Олимпийские игры. Чемпионкой Азии стать непросто, как и выполнить олимпийский норматив. Для меня любая медаль — большая награда».

Напомним, кыргызстанка Дарья Маслова заняла 36-е место со временем 2 часа 35 минут 35 секунд. У нее золото и серебро Азиатских игр.
Ссылка: https://24.kg/sport/207599/
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