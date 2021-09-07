3:1. Бангладеш и Кыргызстан обменялись голами в начале второго тайма

Сборная Кыргызстана по футболу забила третий мяч в ворота команды Бангладеш в Кубке трех наций.

Гол забил на 46-й минуте Турсунали Рустамов, однако на 53-й минуте футболист сборной Бангладеш отправил мяч в ворота кыргызстанцев.

Алимардон Шукуров отправил мяч в ворота соперника на 39-й минуте. Первый мяч забил на 10-й минуте Эльдар Молдожунусов.

Напомним, 2 сентября команда «Ак-Шумкар» выиграла команду Палестины со счетом 1:0. В свою очередь футболисты Палестины оказались сильнее сборной Бангладеш.

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