19:52
USD 84.64
EUR 98.82
RUB 1.14
Спорт

Назван состав сборной Кыргызстана по футболу на Кубок трех наций

Фото КФС

Тренерский штаб национальной сборной по футболу под руководством Александра Крестинина объявил список игроков, вызванных для подготовки к товарищескому турниру «Кубок трех наций», который пройдет со 2 по 7 сентября в Бишкеке. Об этом сообщается на сайте Кыргызского футбольного союза.

Учебно-тренировочные сборы команды стартовали уже сегодня.

В списке игроков:

  • вратари — Эржан Токотаев, Руслан Амиров, Артем Прядкин;
  • защитники — Тамирлан Козубаев, Бекжан Сагынбаев, Авазбек Откеев, Айзар Акматов, Алмаз Маликов, Кайрат Изаков, Християн Браузман;
  • полузащитники — Бахтияр Дуйшобеков, Алимардон Шукуров, Фархат Мусабеков, Турсунали Рустамов, Давлятжан Баратов, Кайрат Жыргалбек уулу, Абай Боколеев, Одилжон Абдурахманов, Гулжигит Алыкулов, Атай Джумашев, Азим Азаров, Темирболот Тапаев;
  • нападающие — Рыскелди Артыкбаев, Эрнист Батырканов, Эльдар Молдожунусов.

Турнир пройдет на домашней арене сборной — стадионе имени Долона Омурзакова — в рамках подготовки национальной сборной Кыргызстана к отборочным играм Кубка Азии — 2023.

Отметим, национальная сборная Кыргызстана по футболу занимает 101-е место в рейтинге ФИФА.
Ссылка: https://24.kg/sport/204783/
просмотров: 418
Версия для печати
Материалы по теме
Турнир по футболу в Душанбе, где должны были сыграть кыргызстанки, отменен
В чемпионате Кыргызстана по футболу проходят две игры. Прямой эфир
ФИФА призвала правительства стран экстренно эвакуировать футболисток Афганистана
В чемпионате Кыргызстана по футболу проходят две игры. Прямой эфир
В Кубке Кыргызстана по футболу проходят полуфиналы. Прямой эфир
Футболисты клуба «Галатасарай» подрались во время матча на чемпионате Турции
В чемпионате Кыргызстана по футболу играют «Каганат» и «Кара-Балта». Прямой эфир
В чемпионате Кыргызстана по футболу играют «Илбирс» и «Нефтчи». Прямой эфир
Сборная Кыргызстана по футболу покинула топ-100 рейтинга ФИФА
Теперь официально. Лионель Месси будет играть за французский клуб «ПСЖ»
Популярные новости
Сезим Жуманазарова завоевала бронзу на&nbsp;молодежном чемпионате мира по&nbsp;борьбе Сезим Жуманазарова завоевала бронзу на молодежном чемпионате мира по борьбе
Молодец! Айсулуу Тыныбекова приняла решение участвовать в&nbsp;Олимпиаде-2024 Молодец! Айсулуу Тыныбекова приняла решение участвовать в Олимпиаде-2024
Акжол Махмудов выставил на&nbsp;аукцион свое трико. Деньги пожертвует нуждающимся Акжол Махмудов выставил на аукцион свое трико. Деньги пожертвует нуждающимся
Кыргызстанка выиграла серебро молодежного чемпионата мира по&nbsp;борьбе Кыргызстанка выиграла серебро молодежного чемпионата мира по борьбе
Бизнес
Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии
MegaKassa и&nbsp;&laquo;1С&raquo;&nbsp;&mdash; удобный продукт для бизнеса MegaKassa и «1С» — удобный продукт для бизнеса
Когда не&nbsp;можешь бросить курить. Насколько опасен никотин, проверяли эксперты Когда не можешь бросить курить. Насколько опасен никотин, проверяли эксперты
Международный турнир по&nbsp;футболу Кубок трех наций пройдет в&nbsp;Кыргызстане Международный турнир по футболу Кубок трех наций пройдет в Кыргызстане
23 августа, понедельник
19:44
Забрал машину и не возвращает. Водителя Госкомрелигий обвиняют в мошенничестве Забрал машину и не возвращает. Водителя Госкомрелигий о...
19:20
За полгода в авариях погибли 394 человека. О причинах ДТП рассказали в милиции
19:08
COVID-19. Низкие темпы вакцинации наблюдаются в Джалал-Абадской области
19:00
Цифра дня. 228 человек умерли после заражения коронавирусом за четыре недели
18:46
Назван состав сборной Кыргызстана по футболу на Кубок трех наций