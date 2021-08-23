Назван состав сборной Кыргызстана по футболу на Кубок трех наций

Тренерский штаб национальной сборной по футболу под руководством Александра Крестинина объявил список игроков, вызванных для подготовки к товарищескому турниру «Кубок трех наций», который пройдет со 2 по 7 сентября в Бишкеке. Об этом сообщается на сайте Кыргызского футбольного союза.

Учебно-тренировочные сборы команды стартовали уже сегодня.

В списке игроков:

вратари — Эржан Токотаев, Руслан Амиров, Артем Прядкин;

защитники — Тамирлан Козубаев, Бекжан Сагынбаев, Авазбек Откеев, Айзар Акматов, Алмаз Маликов, Кайрат Изаков, Християн Браузман;

полузащитники — Бахтияр Дуйшобеков, Алимардон Шукуров, Фархат Мусабеков, Турсунали Рустамов, Давлятжан Баратов, Кайрат Жыргалбек уулу, Абай Боколеев, Одилжон Абдурахманов, Гулжигит Алыкулов, Атай Джумашев, Азим Азаров, Темирболот Тапаев;

нападающие — Рыскелди Артыкбаев, Эрнист Батырканов, Эльдар Молдожунусов.

Турнир пройдет на домашней арене сборной — стадионе имени Долона Омурзакова — в рамках подготовки национальной сборной Кыргызстана к отборочным играм Кубка Азии — 2023.

Отметим, национальная сборная Кыргызстана по футболу занимает 101-е место в рейтинге ФИФА.