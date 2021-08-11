Теперь официально. Лионель Месси будет играть за французский клуб «ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» официально представил Лионеля Месси.

A new in Paris !



PSGxMESSI pic.twitter.com/2JpYSRtpCy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

Соглашение форварда с парижанами рассчитано на два сезона с возможностью продления еще на один до июня 2024 года. Зарплата игрока составит около 35 миллионов евро с бонусами за сезон.

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Лионель Месси наденет футболку с номером 30 – именно под ним он начал играть за «Барселону» 20 лет назад. Примечательно, что во Франции этот номер закреплен исключительно за вратарями, но «ПСЖ» обратился в местный футбольный союз, и для Месси сделали исключение.

«Я с нетерпением жду начала новой главы моей карьеры. Клуб и его видение футбола полностью соответствуют моим амбициям. Я знаю, насколько талантливы игроки и сотрудники «ПСЖ». Я полон решимости построить вместе с ними что-то прекрасное для клуба и болельщиков. Не могу дождаться момента, когда ступлю на поле стадиона «Парк де Пренс», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.