Чествование призеров Олимпиады-2020 на площади Ала-Тоо. Как это было

На площадь Ала-Тоо приехали медалисты и участники Олимпиады-2020 в Токио.

На площади собралось около 1 тысячи человек. Отметим, что самолет с отечественными спортсменами сегодня приземлился в аэропорту «Манас». Участники Олимпиады-2020 сразу направились на площадь Ала-Тоо.

Передвижения кортежа показывали в прямом эфире на большом LED-экране, установленном на площади. За общественным порядком в центре Бишкека следят сотрудники управления Патрульной службы милиции и правоохранители других управлений внутренних дел.

Президент Садыр Жапаров также прибыл на площадь и поздравил спортсменов с хорошими результатами на Олимпийских играх в Токио. В свою очередь участники Олимпиады поблагодарили кыргызстанцев за поддержку.

Фото 24.kg. Площадь Ала-Тоо

Торжественная программа продолжается.

Ранее на пресс-конференции в аэропорту «Манас» серебряный призер Олимпийских игр в Токио Айсулуу Тыныбеков заявила, что пока не решила, будет ли участвовать на Олимпиаде-2024 в Париже. В ближайшее время она пообещала озвучить свою позицию кыргызстанцам.

Напомним, что кыргызстанцы завоевали три медали — бронзовую Мээрим Жуманазарова, серебряные — Акжол Махмудов и Айсулуу Тыныбекова.