Летние игры в Токио стали самым противоречивым событием в истории олимпийского движения. Так считают международные эксперты в области спорта, пишет Forbs.
В разделе «Олимпийская мода» представлены команды из разных стран, у которых, по мнению автора рубрики, самые примечательный дизайн олимпийской формы. По версии Forbs, в список вошли восемь стран: США, Россия, Либерия, Чехия, Казахстан, Китай, Южная Африка, страна — хозяйка Олимпиады — Япония.
за 90 тысяч сомов, подготовленная Домом моды Dilbar, такой оценки не удостоилась.
Напомним, когда фотографии отечественных спортсменов появились в интернете, пользователи соцсетей назвали одеяние — униформой для дааватчи.