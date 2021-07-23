У кого самая стильная форма на Олимпиаде-2020: Кыргызстана в списке нет

Летние игры в Токио стали самым противоречивым событием в истории олимпийского движения. Так считают международные эксперты в области спорта, пишет Forbs.

В разделе «Олимпийская мода» представлены команды из разных стран, у которых, по мнению автора рубрики, самые примечательный дизайн олимпийской формы. По версии Forbs, в список вошли восемь стран: США, Россия, Либерия, Чехия, Казахстан, Китай, Южная Африка, страна — хозяйка Олимпиады — Япония.

подготовленная Домом моды Dilbar,

Парадная форма Олимпийской сборной из Кыргызстана за 90 тысяч сомов такой оценки не удостоилась.

Фото из интернета. Команда из Кыргызстана

Напомним, когда фотографии отечественных спортсменов появились в интернете, пользователи соцсетей назвали одеяние — униформой для дааватчи.