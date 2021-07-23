18:51
USD 84.38
EUR 99.54
RUB 1.15
Спорт

У кого самая стильная форма на Олимпиаде-2020: Кыргызстана в списке нет

Летние игры в Токио стали самым противоречивым событием в истории олимпийского движения. Так считают международные эксперты в области спорта, пишет Forbs.

В разделе «Олимпийская мода» представлены команды из разных стран, у которых, по мнению автора рубрики, самые примечательный дизайн олимпийской формы. По версии Forbs, в список вошли восемь стран: США, Россия, Либерия, Чехия, Казахстан, Китай, Южная Африка, страна — хозяйка Олимпиады — Япония.

Парадная форма Олимпийской сборной из Кыргызстана за 90 тысяч сомов, подготовленная Домом моды Dilbar, такой оценки не удостоилась.

из интернета
Фото из интернета. Команда из Кыргызстана

Напомним, когда фотографии отечественных спортсменов появились в интернете, пользователи соцсетей назвали одеяние — униформой для дааватчи.
Ссылка: https://24.kg/sport/201932/
просмотров: 781
Версия для печати
Материалы по теме
Международный олимпийский комитет признал федерации по шести видам спорта
Стало известно, в каком городе пройдут летние Олимпийские игры — 2032
Изменился олимпийский девиз. Решение принял МОК
За золото Олимпиады кабмин обещает победителю 10 миллионов сомов
Презентована парадная форма олимпийской сборной Кыргызстана. А вам нравится?
Депутат предлагает определить базовый размер выплат чемпионам и их тренерам
Обратный отсчет 100 дней до Олимпийских игр запустили в Токио
Артем Новиков поручил тщательно подготовить спортсменов к Олимпиаде в Токио
Сборная КР по гребле на байдарке и каноэ на воде начала подготовку к чемпионату
Айсулуу Тыныбекова отказалась от соцсетей ради летней Олимпиады в Токио
Популярные новости
Болеем за&nbsp;наших! Расписание выступлений олимпийской сборной Кыргызстана Болеем за наших! Расписание выступлений олимпийской сборной Кыргызстана
Флаг сборной Кыргызстана на&nbsp;открытии Олимпиады понесет Каныкей Кубанычбекова Флаг сборной Кыргызстана на открытии Олимпиады понесет Каныкей Кубанычбекова
Изменился олимпийский девиз. Решение принял МОК Изменился олимпийский девиз. Решение принял МОК
Стало известно, в&nbsp;каком городе пройдут летние Олимпийские игры&nbsp;&mdash; 2032 Стало известно, в каком городе пройдут летние Олимпийские игры — 2032
Бизнес
Aviasales.kg превращает клики в&nbsp;деньги на&nbsp;благотворительность Aviasales.kg превращает клики в деньги на благотворительность
Как подключить и&nbsp;управлять счетом Saima в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Как подключить и управлять счетом Saima в приложении «Мой О!»
Все банковские и&nbsp;бонусные карты в&nbsp;одном приложении Все банковские и бонусные карты в одном приложении
Глава МИД Индии на&nbsp;конференции в&nbsp;Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар Глава МИД Индии на конференции в Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар
23 июля, пятница
18:45
Боорсоки и чак-чак. Кыргызстан участвует в международной выставке в Южной Корее Боорсоки и чак-чак. Кыргызстан участвует в международно...
18:30
24 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:15
У кого самая стильная форма на Олимпиаде-2020: Кыргызстана в списке нет
18:02
В Узбекистане сегодня стартовала президентская избирательная кампания
17:43
Магистры кыргызоведения и манасоведения появятся в Кыргызстане