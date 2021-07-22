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Спорт

Флаг сборной Кыргызстана на открытии Олимпиады понесет Каныкей Кубанычбекова

из интернета
Фото из интернета. Каныкей Кубанычбекова

Флаг Кыргызской Республики на торжественном открытии Олимпийских игр — 2020 в Токио понесет представитель Федерации пулевой стрельбы Каныкей Кубанычбекова. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

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Напомним, флаг страны должен был нести капитан олимпийской сборной КР представитель греко-римской борьбы Атабек Азисбеков. Однако он вылетит в Японию позже основного состава команды.

Все члены сборной вылетают в Токио в разное время. В Токио уже прибыли пловец Денис Петрашов, фехтовальщик Роман Петров и стрелок Каныкей Кубанычбекова. В ведомстве приняли решение, что флаг понесет Каныкей Кубанычбекова.

После всех международных соревнований по пулевой стрельбе в упражнении ВП-6, женщины (винтовка пневматическая на 10 метров), она получила лицензию на Игры, выполнив наибольшее количество MQS (минимальных квалификационных стандартов) за участие в международных турнирах.

 
Ссылка: https://24.kg/sport/201715/
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