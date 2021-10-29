Для японских детей в Токио провели открытый урок о Кыргызстане

Посольство КР в Японии для учеников школы Акабане в Токио провело открытый урок о Кыргызстане. Об этом сообщили в МИД.

Для школьников организовали презентацию, тематическую викторину, показ народных музыкальных инструментов и фотостенд, рассказывающий о природе Кыргызстана.

Ученики школы Акабане также попробовали свои умения в кыргызской национальной игре ордо, являющейся одной из дисциплин Всемирных игр кочевников, а также ловкость в игре жоолук таштамай» (подбрасывание платка).

Открытый урок предоставил хорошую возможность для ознакомления японских школьников с историей и традициями нашей страны.