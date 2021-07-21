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Спорт

Международный олимпийский комитет признал федерации по шести видам спорта

Международный олимпийский комитет (МОК) признал шесть международных спортивных федераций. Об этом сообщает Sports.ru.

По его данным, в это число вошли Международный союз черлидинга (ICU), Международная федерация ассоциаций муай-тай (IFMA), Международная федерация самбо (FIAS), Международная федерация айсштокспорта (IFI), Всемирная ассоциация организаций кикбоксинга (WAKO) и Всемирная федерация лакросса (WL).

По данным «Спорт-Экспресса», это не означает скорого включения в число олимпийских видов спорта. В доказательство издание приводит пример хоккея с мячом. «Официально признан МОК он был в 2004 году, с тех пор на чемпионатах мира дебютировали десятки команд, прошли Игры в Сочи, где хотели сделать этот вид спорта демонстрационным, — а воз и ныне там», — отметило издание.
Ссылка: https://24.kg/sport/201644/
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