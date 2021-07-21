Изменился олимпийский девиз. Решение принял МОК

Международный олимпийский комитет впервые в истории изменил олимпийский девиз. Об этом сообщает «Коммерсант».

По его данным, теперь он звучит так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (на латыни: Citius, altius, fortius — communis). В текст добавили слово «вместе».

Соответствующее решение принято на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио единогласно.

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Изменения внесены впервые с 1894 года. Как объяснили в МОК, идея девиза заключается в том, что человек не сможет быть быстрее, выше или сильнее без команды, которая его окружает как в спорте, так и в обычной жизни.

Олимпиада начнется в пятницу, 23 июля, и продлится до 8 августа. Кыргызстан на ней представят 16 спортсменов: Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы, Мээрим Жуманазарова, Атабек Азисбеков, Жоламан Шаршенбеков, Акжол Махмудов, Узур Джузупбеков, Эрназар Акматалиев (спортивная борьба), Айаал Лазарев (вольная борьба), Владимир Золоев (дзюдо), Дарья Маслова, Нурсултан Кенешбеков (легкая атлетика, марафонский бег), Роман Петров (фехтование), Бакдолоот Расылбеков (тяжелая атлетика), Каныкей Кубанычбекова (пулевая стрельба) и Денис Петрашов (плавание, две дистанции). Легкоатлетка Юлия Андреева отказалась от участия в Играх-2020 без объяснения причин.