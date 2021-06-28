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Спорт

Российских легкоатлетов в нейтральном статусе допустили до Олимпиады

Всемирная легкоатлетическая ассоциация допустила до Олимпийских игр 2021 года в Токио российских легкоатлетов в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.

Разрешение получил 61 российский легкоатлет. Отмечается, что все россияне, выполнившие норматив, смогут поехать на Олимпиаду. Всего на соревнования отправятся 123 спортсмена из России.

В 2015 году World Athletics приостановила деятельность Всероссийской федерации легкой атлетики из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Из-за этого спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.

Из-за дисквалификации ВФЛА на Олимпиаде в Рио 2016 года выступала только одна российская легкоатлетка — прыгунья в длину Дарья Клишина.
Ссылка: https://24.kg/sport/199075/
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