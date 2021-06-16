Cборная Кыргызстана по футболу выбыла из борьбы за выход на чемпионат мира

Прошедший матч с Японией стал заключительным для сборной Кыргызстана в рамках второго отборочного раунда чемпионата мира — 2022. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

Команда завершила выступление на третьем месте в группе F.

Из группы в следующий этап отбора выходит сборная Японии, завершив свое выступление без проигрышей. Второе место — за сборной Таджикистана, которая имеет некоторые шансы на выход в следующий этап. Окончательный список лучших вторых мест будет известен по завершении всех матчей второго раунда.

Как сообщается, 24 июня состоится жеребьевка на квалификационный раунд Кубка Азии — 2023. Предварительно, матчи плей-офф состоятся в сентябре и октябре. Далее — групповой этап.