На Евро-2021 забили один из самых красивых голов с центра поля

В четвертый день чемпионата Европы сыграны три очередных матча. Силами померялись Шотландия — Чехия, Польша — Словакия, Испания — Швеция. Об этом сообщил eurosport.ru.

Сборная Шотландии не выступала в финальной части Евро с 1996 года — возвращение в число лучших команд континента команда Стива Кларка рассчитывала отпраздновать победой над Чехией. Тем более матч проходил в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».

Чехия перехватила инициативу и стала больше атаковать — казалось, что гости лучше буквально во всем. Итогом тайма стал гол Патрика Шика на 42-й минуте.

Но настоящим украшением матча стал гол Патрика Шика с центра поля. В итоге победа чехов — 2:0.

В другом матче Евро-2021 сошлись Польша и Словакия. За первую команду выступает супербомбардир Роберт Левандовский. Но в первом тайме по воротам практически не попадала ни одна команда. Хотя словакам хватило и одного удара — вратарь поляков Войцех Шченсный забил автогол.

Во втором тайме полякам потребовалось всего 30 секунд, чтобы сравнять счет. Но на 62-й минуте из-за красной карточки сборная Польши осталась в меньшинстве. Через шесть минут словаки наказали оппонентов.

В итоге матч закончился со счетом 2:1, и сборная Словакии пока возглавила свою группу.

Фото Getty Images. Пабло Сарабия, Испания — Швеция, Евро-2021

Третий матч дня между сборными Испании и Швеции стал первым без забитых голов на чемпионате Европы. Ни одна команда ничего не смогла создать, и в итоге 0:0.

Интересно, что испанцы имели подавляющее преимущество. Из 919 пасов за игру 830 сделали именно они.

Расписание и итоги матчей, а также турнирные таблицы Евро-2021 можно посмотреть здесь.