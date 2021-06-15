Футболист Тамирлан Козубаев покидает клуб «Шинник». Не продлили контракт

Контракт Тамирлана Козубаева с футбольным клубом «Шинник» (Ярославль) не продлили. Об этом сообщил Instagram команды.
«Клуб «Шинник» благодарит игроков за сотрудничество и желает успеха в дальнейшей футбольной карьере!» — написала пресс-служба ФК.
В списке, с кем не продлили контракты, 12 человек.
По итогам сезона-2020/2021 «Шинник» вылетел из ФНЛ (второго по значимости дивизиона профессионального футбола в России).
Наивысшее достижение ярославского клуба в чемпионате России — четвертое место в сезоне 1997 года.
Тамирлан Козубаев сейчас находится в Японии, где проходят матчи отборочного тура на чемпионат мира.