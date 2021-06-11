Сборная Кыргызстана по футболу забила уже два гола команде Мьянмы

Сборная Кыргызстана по футболу на 22-й и 29-й минутах забила голы команде Мьянмы.

Напомним, в воротах у кыргызстанцев стоит нападающий Эрнист Батырканов.

Вратари Эржан Токатаев, Кутман Кадырбеков, Валерий Кашуба попали в список как потенциально зараженные коронавирусной инфекцией. Тамирлан Козубаев и Кайрат Жыргылбек уулу не принимают участие в матче против сборной Мьянмы из-за перебора желтых карточек.

Игру можно посмотреть на сайте 24.kg.

В первой игре в Японии подопечные Александра Крестинина 7 июня сыграли со сборной Монголии и уступили со счетом 0:1.