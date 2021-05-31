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Спорт

В Бишкеке прошли международные соревнования по конкуру. Победители и призеры

В конноспортивной школе в Бишкеке прошли этапы Кубка наций Евразийской лиги и Кубка мира Евразийской лиги по конкуру.

В первый день победителем маршрута № 1 (120 сантиметров) стал спортсмен из Узбекистана Саидамирхон Турганбаев на Корнете БС. Второе место занял Андрей Тряпицин (Кыргызстан) на лошади по кличке Флоризель. На третьем месте расположился также Саидамирхон Турганбаев, но на другой лошади — Кастании.

Лучше всех маршрут № 2 (140 сантиметров) прошли Бекзод Курбанов и Кинг Корнет Л (Узбекистан), второе место у Рината Галимова и Коко-Пала (Кыргызстан), третье — у Камиля Сабитова и Гамильтона (Кыргызстан).

Во второй день турнира прошли соревнования по маршруту Кубка мира «Гран-при» с высотой препятствий до 140-150 сантиметров, а также Кубок «Имарат-Прогресс» (125-130 сантиметров).

Победителями и призерами первого вида стали спортсмены из Узбекистана. Первое место заняли Умид Камилов и Нумеро Уно, второе и третье взяли Бекзод Курбанов в паре с Кинг Корнетом Л и Сир Стенографом.

Второй вид дня выиграл кыргызстанец Андрей Тряпицин на Флоризеле, серебро у Саидамирхона на Кастании, бронза — у Хуршида Алимджанова и Кордон Блю.

Победу в Кубке «Умут и Ко» (130 сантиметров) третьего дня соревнований одержал Бахромжон Газиев и Этос. Второе место занял Тургунбаев Саидамирхон и Кастания, третье — Азам Толибаев и Леди.

В заключительный день прошел второй этап Кубка наций Евразийской лиги. Победитель командного турнира определялся в маршруте с высотой препятствий 125-140 сантиметров в два гита.

Лучший результат показала команда Узбекистана в составе: Бекзода Курбанова, Нуржана Туякбаева, Умида Камилова, Окила Собиржонова. Второе место у России, которую представляли Вадим Черевань, Светлана Торопова, Нуриев Хейрадин, Олеся Терещенко.

Команда Кыргызстана замкнула тройку лидеров. В состав команды вошли Камиль Сабитов, Садыр Мамытов, Ринат Галимов, Андрей Тряпицин.

Завершились соревнования маршрутом № 8. Его выиграли Хуршид Алимджанов и Кондр (Узбекистан), София Маркелова и Чари-Вари (Кыргызстан), Дмитрий Тишков и Грегор (Казахстан).
Ссылка: https://24.kg/sport/195723/
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