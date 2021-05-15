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Спорт

Около 2,5 тысячи человек участвуют в марафоне Run the Silk road

Из госбюджета выделили 12 миллионов сомов на проведение марафона Run the Silk road — Shanghai Cooperation Organization, посвященного памяти бронзового призера марафона Олимпийских игр Сатымкула Джуманазирова.

Забег начался в 8.00 на ипподроме в селе Бактуу-Долоноту на Иссык-Куле. В нем принимают участие представители из 30 стран мира. Всего зарегистрировано около 2 тысяч 500 участников.

Как известно, общая дистанция марафона 42 километра 195 метров, полумарафон — 21 километр 97 метров, скандинавская ходьба — 10 тысяч и 3 тысячи метров.

Призовой фонд марафона и полумарафона составляет 1 миллион 44 тысячи сомов.

Отмечается, что спортсмены, выполнившие нормативы марафона, получат лицензии на чемпионат мира, Олимпийские и Азиатские игры.
Ссылка: https://24.kg/sport/194066/
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