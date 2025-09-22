В Бишкеке прошел марафон Bishkek Snow Leopard Run

В Бишкеке 21 сентября на площади Ала-Тоо состоялся главный спортивный забег страны Bishkek Snow Leopard Run. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Прошедший в шестой раз марафон собрал около 5 тысяч участников, в том числе 500 детей от 3 до 13 лет.

На открытии мэр Бишкека Айбек Джунушалиев отметил, что каждый участник вносит свой вклад в сохранение природы и снежного барса, а мэрия продолжит поддерживать спортивные инициативы и развивать культуру активного образа жизни.

Маршрут проходил по центральным улицам города — проспекту Чуй, улице Абдрахманова, территории ВДНХ и проспекту Айтматова. Для участников были подготовлены дистанции 5 километров, 14 километров и полумарафон 21,1 километра, для детей — Kid’s Run на 100 метров, 300 метров, 500 метров и 1 километр.

Как отметили в мэрии, в этом году участие приняли представители 24 стран, среди которых Россия, Казахстан, Узбекистан, Германия, Великобритания, США, Турция и другие. В целом в состязаниях участвовали 672 иностранных спортсмена, 1 тысяча 245 участников из регионов Кыргызстана и 2 тысячи 865 жителей столицы.

В забеге участвовали профессионалы, любители, люди с инвалидностью и дети с особыми потребностями. Часть стартовых взносов традиционно направляется на программы по сохранению снежного барса и его экосистем. Для участников организовали фотозоны, фудкорты и розыгрыш призов. Все финишировавшие получили памятные медали, а победителей наградили спонсоры.

Забег стал не только спортивным, но и социально значимым событием, объединяющим жителей и гостей столицы ради экологии и здорового образа жизни.

В январе 2025 года забег вошел в Альянс марафонов тюркских народов TAN, а трасса сертифицирована Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS) и включена в международный календарь полумарафонов.