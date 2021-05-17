Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

14-20 мая. Кубок АФК, групповой этап. Душанбе

«Алай» в группe Е сразится с «Насафом» (Узбекистан), «Худжандом» (Таджикистан) и «Алтын Асыром» из Туркменистана. Подробнее

19 мая. Кубок Кыргызстана по футболу среди женских команд

В розыгрыше примут участие семь команд, которые разделены на две группы.

16.00: «Каракол» — «Иссык-Куль» — «NITRO-ДЮСШ» (игра пройдет в Караколе);

16.00: «СДЮШОР СИ» — «Алга» — «Джети-Огуз» (игра пройдет в Бишкеке).

22-23 мая. Открытый чемпионат Кыргызстана по ММА. Бишкек

Победители чемпионата войдут в состав национальной сборной Кыргызстана GAMMA и будут представлять страну на континентальном чемпионате и чемпионате мира в 2021 году.

22 мая. lash Up RACE. Бишкек

В соревновании на открытом воздухе, состоящем из восьми станций, могут участвовать все желающие.

Для участия нужна регистрация.

22 мая. Велопробег. Иссык-Кульская область

Выезд из села Бает, финиш намечен в селе Тору-Айгыр. Для участия необходима регистрация.

22 мая — 6 июня. Турнир по мини-футболу среди любительских команд. Бишкек

Матчи будут проходить на поле ФЦ «Футболистан» по выходным дням.

В турнире принимают участие 16 команд. Игры будут проводиться по системе 5+1 (пять полевых и один вратарь), по правилам AFL.

23 мая. Любительская футбольная лига Dordoi Foot Leage. Бишкек

Поединки проходят на поле «Футболистана» с участием игроков старше 35 лет.

В группе А сыграют Region 09, Dordoi Food, LUXON, «Клуб-80», а в группе B — КАЭН, «Алтын-Таш», «Фрунзе», «Ареопаг».