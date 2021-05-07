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Спорт

Эффектный гол сборной России забили канадцы на чемпионате мира по хоккею

Канадский форвард забросил в ворота сборной России эффектным броском с неудобной руки. Об этом сообщает championat.com.

В Фриско (США) на стадионе «Комерика-центр» сегодня прошла финальная встреча юниорского чемпионата мира — 2021, в котором между собой сошлись сборные Канады и России.

На 16-й минуте встречи канадский форвард Коннор Бедард вошел в зону российской сборной, эффектно обыграл защитника Владислава Сапунова и резким броском с неудобной руки поразил ворота Сергея Иванова, сравняв счет в матче — 1:1.

Сборная России уступила команде Канады со счетом 3:5. В матче за третье место шведы разгромили финнов — 8:0.
Ссылка: https://24.kg/sport/193186/
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