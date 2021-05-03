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Спорт

«Зенит» — чемпион России. Артем Дзюба получил награду в костюме Дэдпула

Российский футболист Артем Дзюба получил награду чемпиона России по футболу в костюме героя Marvel Дэдпула. Фото появилось в Twitter клуба «Зенит».

Накануне команда одержала убедительную победу, разгромив московский «Локомотив» со счетом 6:1. Сам Артем Дзюба отметился двумя голами.

Питерский клуб стал чемпионом России в третий раз подряд.

Дэдпул — антигерой комиксов издательства Marvel Comics, созданный художником Робом Лайфелдом и писателем Фабьеном Нисизой и впервые появившийся в комиксе The New Mutants #98 (февраль 1991). Прозванный «Болтливым наемником», персонаж обладает нестандартным, крайне циничным и пошлым чувством юмора.
Ссылка: https://24.kg/sport/192720/
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3 мая, понедельник
22:35
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