10:31
USD 84.80
EUR 101.98
RUB 1.11
Спорт

В городе Ош впервые проводится республиканский турнир по национальной игре ордо

В Оше впервые проводится республиканский турнир по национальной игре ордо. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, в соревнованиях участвуют команды спортсменов со всех областей республики, а также городов Оша и Бишкека.

Призеров турнира ждут ценные подарки от Комитета по физической культуре и спорту города Оша, а также дипломы Федерации ордо. Отличившиеся игроки турнира получат звание кандидатов и мастеров спорта.

Победители получат путевку на Игры кочевников в Турции.
Ссылка: https://24.kg/sport/191200/
просмотров: 245
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанские легкоатлеты примут участие в Ташкентском международном марафоне
Адилет Камчыбеков завоевал бронзовую медаль по паралегкой атлетике в Тунисе
Кыргызстанцы выиграли международный турнир по ресторанному спорту
Сборная КР по стрельбе из лука заняла 3-е место на международном турнире
Женская сборная Кыргызстана по борьбе примет участие в международном турнире
В Оше прошел городской турнир по кок-бору. Участвовали 12 команд
Скорость, тактика, точность. Первый турнир по спортивному страйкболу в Бишкеке
Астрономы из Кыргызстана завоевали серебро на турнире в Алматы
В Кыргызстане прошел первый чемпионат по практической стрельбе из карабина
Среди школьников Бишкека прошел турнир по вольной борьбе
Популярные новости
Президент UFC дал прогноз на&nbsp;предстоящие бои Валентины Шевченко Президент UFC дал прогноз на предстоящие бои Валентины Шевченко
Два боксера из&nbsp;Кыргызстана одержали победы в&nbsp;турнире RCC Boxing Promotion Два боксера из Кыргызстана одержали победы в турнире RCC Boxing Promotion
Конор Макгрегор думает о&nbsp;приобретении футбольного клуба &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; Конор Макгрегор думает о приобретении футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»
Боксер из&nbsp;Кыргызстана завоевал бронзовую медаль молодежного чемпионата мира Боксер из Кыргызстана завоевал бронзовую медаль молодежного чемпионата мира
Бизнес
Валентина Шевченко и&nbsp;три титульных боя на&nbsp;UFC 261! Смотри в&nbsp;приложении O!TV Валентина Шевченко и три титульных боя на UFC 261! Смотри в приложении O!TV
23&nbsp;апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ 23 апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ
96&nbsp;кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в&nbsp;лотерее. Розыгрыши продолжаются! 96 кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в лотерее. Розыгрыши продолжаются!
GATA HAVAYOLLARIVE TASIMACILIK A.S. никогда не&nbsp;нарушала законы КР. Обращение GATA HAVAYOLLARIVE TASIMACILIK A.S. никогда не нарушала законы КР. Обращение
23 апреля, пятница
10:16
Мэрия Кара-Балты подала иск в суд на депутата СДПК Нурмухамата Тохтыева Мэрия Кара-Балты подала иск в суд на депутата СДПК Нурм...
10:14
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились два медработника
10:13
В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 15 человек, 386 — в тяжелом состоянии
10:06
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались семь человек
10:04
За сутки выявили 272 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 93 278