В городе Ош впервые проводится республиканский турнир по национальной игре ордо

В Оше впервые проводится республиканский турнир по национальной игре ордо. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, в соревнованиях участвуют команды спортсменов со всех областей республики, а также городов Оша и Бишкека.

Призеров турнира ждут ценные подарки от Комитета по физической культуре и спорту города Оша, а также дипломы Федерации ордо. Отличившиеся игроки турнира получат звание кандидатов и мастеров спорта.

Победители получат путевку на Игры кочевников в Турции.