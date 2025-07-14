На Иссык-Куле пройдет национальный турнир по скачкам «Мурас»

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики приглашает жителей и гостей страны на национальный турнир по скачкам «Мурас», который состоится 26 июля на центральном ипподроме Иссык-Куля.

Это масштабное мероприятие станет живым воплощением духа эпоса Манас, легендарных образов Ак-Кула и Тайтору, а также отваги наездников и силы народной памяти. Турнир объединит традиционные скачки, этнические элементы и концертную программу.

Гостей ожидают:

• захватывающие скачки;

• состязания батыров;

• этнодефиле, воссоздающие древнюю культуру кочевников;

• выступление звезд кыргызской эстрады.

Вход свободный. Организаторы рекомендуют приходить заранее — количество мест ограничено.