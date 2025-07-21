Последний матч турнира по футболу U-23. На трибунах снова ждут Камчыбека Ташиева

В Бишкеке продолжается международный футбольный турнир среди молодежных сборных команд (U-23). 23 июля сборная КР проведет заключительный матч против команды Бахрейна. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

Напомним, днем ранее кыргызстанцы сыграли со сборной Омана — матч завершился со счетом 1:1.

Поддержать нашу команду на трибунах пришел председатель ГКНБ и глава Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев. Он наблюдал за игрой в фирменной футболке испанского клуба «Барселона».

Турнир среди сборных U-23 стартовал в столице 17 июля и завершится 23-го. В соревнованиях участвуют олимпийские сборные Кыргызстана, Омана, Бахрейна и Сирии. Игры проходят на Центральном стадионе имени Долона Омурзакова и на стадионе «Достук Арена» в селе Беш-Кунгей.

Категория U-23 (Under 23) — это молодежные национальные команды, в которых играют футболисты не старше 23 лет. Эти турниры — ключевой этап подготовки к крупным международным стартам, включая отборочные игры к Олимпийским играм, Кубку Азии U-23 и будущим квалификациям на чемпионат мира.

Подобные соревнования позволяют тренерам обкатать состав, наиграть тактические схемы и просмотреть перспективных игроков. Для кыргызстанской сборной это особенно важно — команда готовится к новым отборочным матчам и стремится показать результат на международной арене.

Следующий матч против Бахрейна определит положение кыргызстанцев в турнирной таблице и станет важной проверкой для всей команды.