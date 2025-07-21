17:22
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Спорт

Последний матч турнира по футболу U-23. На трибунах снова ждут Камчыбека Ташиева

В Бишкеке продолжается международный футбольный турнир среди молодежных сборных команд (U-23). 23 июля сборная КР проведет заключительный матч против команды Бахрейна. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

Напомним, днем ранее кыргызстанцы сыграли со сборной Омана — матч завершился со счетом 1:1.

Поддержать нашу команду на трибунах пришел председатель ГКНБ и глава Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев. Он наблюдал за игрой в фирменной футболке испанского клуба «Барселона».

Турнир среди сборных U-23 стартовал в столице 17 июля и завершится 23-го. В соревнованиях участвуют олимпийские сборные Кыргызстана, Омана, Бахрейна и Сирии. Игры проходят на Центральном стадионе имени Долона Омурзакова и на стадионе «Достук Арена» в селе Беш-Кунгей.

Категория U-23 (Under 23) — это молодежные национальные команды, в которых играют футболисты не старше 23 лет. Эти турниры — ключевой этап подготовки к крупным международным стартам, включая отборочные игры к Олимпийским играм, Кубку Азии U-23 и будущим квалификациям на чемпионат мира.

Подобные соревнования позволяют тренерам обкатать состав, наиграть тактические схемы и просмотреть перспективных игроков. Для кыргызстанской сборной это особенно важно — команда готовится к новым отборочным матчам и стремится показать результат на международной арене.

Следующий матч против Бахрейна определит положение кыргызстанцев в турнирной таблице и станет важной проверкой для всей команды.
Ссылка: https://24.kg/sport/336991/
просмотров: 160
Версия для печати
Материалы по теме
На Иссык-Куле пройдет национальный турнир по скачкам «Мурас»
Более 300 человек примут участие в отборочном туре чемпионата мира по танцам
В Чолпон-Ате прошел международный турнир по фехтованию
Боксеры из Кыргызстана завоевали медали на международном турнире в Испании
Борец Эрназар Акматалиев выиграл золото на международном турнире в Казахстане
Боец ММА из КР Калыбек Арзыкул уулу в декабре выйдет на бой с японским чемпионом
Олимпийский призер Руслан Тюменбаев с ножом бросался на судью на турнире в США
Сборная Бишкека по каратэ-до завоевала медали на турнире Kazakhstan Open 2024
Кыргызстанская теннисистка Влада Андреевская завоевала серебро
Алмаз Сманбеков выиграл рейтинговый турнир по спортивной борьбе в Бишкеке
Популярные новости
Всемирная универсиада. Пловец из&nbsp;Кыргызстана Денис Петрашов выиграл золото Всемирная универсиада. Пловец из Кыргызстана Денис Петрашов выиграл золото
Турнир по&nbsp;футболу U-23. Сборная Кыргызстана уступила команде Сирии Турнир по футболу U-23. Сборная Кыргызстана уступила команде Сирии
Оливия Смит стала самой дорогой спортсменкой в&nbsp;истории женского футбола Оливия Смит стала самой дорогой спортсменкой в истории женского футбола
Лига чемпионов CAVA. Клуб из&nbsp;Кыргызстана обыграл команду из&nbsp;Непала Лига чемпионов CAVA. Клуб из Кыргызстана обыграл команду из Непала
Бизнес
Стабильная связь и&nbsp;высокая скорость интернета&nbsp;&mdash; MEGA обновляет&nbsp;4G Стабильная связь и высокая скорость интернета — MEGA обновляет 4G
Beeline вручил призы победителям лотереи &laquo;Билет на&nbsp;миллион&raquo; Beeline вручил призы победителям лотереи «Билет на миллион»
Забирайте классный подарок при покупке самоката в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; есть рассрочка Забирайте классный подарок при покупке самоката в O!Store — есть рассрочка
Официальное заявление ЧПК &laquo;Джунда&raquo; Официальное заявление ЧПК «Джунда»
21 июля, понедельник
17:10
Россия и Украина могут провести третий раунд переговоров в Стамбуле 23-24 июля Россия и Украина могут провести третий раунд переговоро...
17:09
Последний матч турнира по футболу U-23. На трибунах снова ждут Камчыбека Ташиева
17:01
Соглашение о прямом авиасообщении с Венгрией ратифицировал президент Кыргызстана
17:00
Имя победы — Турция: как в стране отметили девять лет со дня попытки переворота
16:51
Золото из Кыргызстана впервые продано Малайзии