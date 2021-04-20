Два боксера из Кыргызстана одержали победы в турнире RCC Boxing Promotion

Два боксера из Кыргызстана одержали победы в турнире RCC Boxing Promotions (Екатеринбург). Об этом сообщается на сайте промоутерской компании.

Соперником Акжола Сулайманбека уулу из Кыргызстана был Никита Кузнецов. После седьмого раунда российский боксер уже не вышел на бой.

«Никита хорош физически, но техника у него плохая, он был слишком удобным для меня. Я сильнее и крепче него, победа в любом случае была бы за мной», — отметил Акжол Сулайманбек уулу.

Фото rccboxing.pro. Акжол Сулайманбек уулу

Второй кыргызстанец Абдурахман Абдурахманов одержал уверенную победу единогласным решением судей над представителем Камеруна Герином Сох Фонку.

«Это мой второй бой в профессиональной карьере. Оттого что я его также выиграл, чувствую себя прекрасно. У меня в кратчайшее время сменился соперник, поэтому как таковой возможности подготовиться не было. Перед боем тренер сказал мне, что Герин физически очень развитый боксер и его можно только переиграть, обмануть с помощью ног, что мы и сделали. Многое сегодня получилось реализовать, но есть над чем работать, буду стараться показывать лучшие результаты», — рассказал после боя кыргызстанец.