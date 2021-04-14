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Спорт

Валентина Шевченко назвала сильные стороны Джессики Андраде

Действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась ожиданиями от поединка с претенденткой на пояс Джессикой Андраде. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.

«Я считаю, когда ты подходишь к бою, опасаться стоит всего, даже того, чего соперник не делает. Бывает, что боец знаменит, например, своей борьбой. И оппоненты думают: «Ой, как бы мне не попасться на борьбу». И забывают, что это ММА, что там есть удары. И часто происходит, что именно тот боец, который должен быть борцом, нокаутирует своих соперников только потому, что оппонент был больше сфокусирован на борьбе. Поэтому я считаю, что ты должен быть готов ко всему», — отметила Валентина Шевченко.

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«Например, у Джессики Андраде сильные удары, она постоянно идет вперед, а еще она все время хочет зайти на борьбу, чтобы сделать какой-то амплитудный бросок. Понятно, что этого надо всегда опасаться. Плюс еще какие-то непредвиденные техники, которые она может выполнить спонтанно. Бывает еще такое, что человек попробовал применить свою тактику на бой и у него не получилось, попробовал что-то еще — тоже не получилось. И тогда у него остается единственный шанс — сделать что-то необычное, выкрутиться, пойти на какой-то опасный болевой или еще что-нибудь», — добавила спортсменка.

Она рассказала, что, когда они готовятся, тренер Павел Федотов говорит, что она должна быть собрана всегда, от начала и до конца поединка, пока не поднимут руку.

Бой Шевченко-Андраде состоится на турнире UFC 261, который пройдет в Джексонвилле (штат Флорида, США) в ночь с 24 на 25 апреля.
Ссылка: https://24.kg/sport/190101/
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