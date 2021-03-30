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Спорт

В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по кикбоксингу в разделе лоу-кик

В Бишкеке прошел республиканский чемпионат по кикбоксингу в разделе лоу-кик. Об этом 24.kg сообщили в федерации этого вида спорта.

Уточняется, что в разделе лоу-кик запрещены удары по суставам ног, а также прямой удар ногой по ноге противника.

По ее информации, в соревнованиях приняли участие более ста спортсменов со всех регионов страны и городов Бишкека, Джалал-Абада, Оша и Токмака.

«Победители и призеры награждены медалями и дипломами. Мероприятие проведено Дирекцией по неолимпийским видам спорта и Федерацией кикбоксинга, тайского бокса и ушу Кыргызстана», — рассказали редакции.
Ссылка: https://24.kg/sport/188110/
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