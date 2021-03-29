Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

2-4 апреля. Кыргызская премьер-лига по футболу, четвертый тур
2 апреля:
- «Каганат» — «Нефтчи»;
- «Дордой» — «Илбирс».
3 апреля:
- «Кара-Балта» — «Алай».
4 апреля:
- «Абдыш-Ата» — «Алга».
3-4 апреля. Игры Лиги AFL по футболу
Лига AFL — крупнейшая мировая любительская футбольная лига. В турнире принимают участие по 16 команд в трех дивизионах.
4 апреля. Международный полумарафон «Жаз Деми». Бишкек
Запланированы дистанции 5, 10 и 21 километр и отдельный забег для детей. Маршрут будет пролегать по трассе Бишкек — аэропорт «Манас».
Старт и финиш возле мемориального комплекса «Аска-Таш».