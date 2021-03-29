Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

2-4 апреля. Кыргызская премьер-лига по футболу, четвертый тур

2 апреля:

«Каганат» — «Нефтчи»;

«Дордой» — «Илбирс».

3 апреля:

«Кара-Балта» — «Алай».

4 апреля:

«Абдыш-Ата» — «Алга».

3-4 апреля. Игры Лиги AFL по футболу

Лига AFL — крупнейшая мировая любительская футбольная лига. В турнире принимают участие по 16 команд в трех дивизионах.

4 апреля. Международный полумарафон «Жаз Деми». Бишкек

Запланированы дистанции 5, 10 и 21 километр и отдельный забег для детей. Маршрут будет пролегать по трассе Бишкек — аэропорт «Манас».

Старт и финиш возле мемориального комплекса «Аска-Таш».