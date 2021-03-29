08:59
USD 84.80
EUR 99.97
RUB 1.12
Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

2-4 апреля. Кыргызская премьер-лига по футболу, четвертый тур

2 апреля:

  • «Каганат» — «Нефтчи»;
  • «Дордой» — «Илбирс».

3 апреля:

  • «Кара-Балта» — «Алай».

4 апреля:

  • «Абдыш-Ата» — «Алга».

3-4 апреля. Игры Лиги AFL по футболу

Лига AFL — крупнейшая мировая любительская футбольная лига. В турнире принимают участие по 16 команд в трех дивизионах.

4 апреля. Международный полумарафон «Жаз Деми». Бишкек

Запланированы дистанции 5, 10 и 21 километр и отдельный забег для детей. Маршрут будет пролегать по трассе Бишкек — аэропорт «Манас».

Старт и финиш возле мемориального комплекса «Аска-Таш».
Ссылка: https://24.kg/sport/187786/
просмотров: 177
Версия для печати
Материалы по теме
В селе Арашан прошел первый турнир по таэквондо среди детей
Схватку кыргызстанского и российского самбистов признали лучшей на Кубке мира
Кыргызстанские легкоатлеты примут участие в Ташкентском международном марафоне
Кыргызстанские боксеры завоевали четыре медали на международном турнире в Турции
Радион Хрипченко примет участие в рейтинговом Кубке мира
Сборная КР по гребле на байдарке и каноэ на воде начала подготовку к чемпионату
Адилет Камчыбеков завоевал бронзовую медаль по паралегкой атлетике в Тунисе
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Битва великанов. В Бишкеке прошел турнир по борьбе сумо
Спорт помогает жить. Как люди с инвалидностью к активной жизни привыкают
Популярные новости
Схватку кыргызстанского и&nbsp;российского самбистов признали лучшей на&nbsp;Кубке мира Схватку кыргызстанского и российского самбистов признали лучшей на Кубке мира
Сборная Кыргызстана сыграла вничью с&nbsp;Непалом в&nbsp;Кубке трех наций по&nbsp;футболу Сборная Кыргызстана сыграла вничью с Непалом в Кубке трех наций по футболу
В&nbsp;Бишкеке прошел республиканский чемпионат по&nbsp;художественной гимнастике В Бишкеке прошел республиканский чемпионат по художественной гимнастике
Самбист Азат Аманбеков завоевал золото на&nbsp;Кубке мира в&nbsp;Москве Самбист Азат Аманбеков завоевал золото на Кубке мира в Москве
Бизнес
Индия готова делиться ресурсами, опытом и&nbsp;знаниями на&nbsp;благо всего мира Индия готова делиться ресурсами, опытом и знаниями на благо всего мира
Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети
При покупке одного из&nbsp;флагманов Honor фитнес-трекер в&nbsp;подарок! При покупке одного из флагманов Honor фитнес-трекер в подарок!
Предпринимателям: Подключайте виртуальную ККМ&nbsp;&mdash; приложение &laquo;О!Касса&raquo; Предпринимателям: Подключайте виртуальную ККМ — приложение «О!Касса»
29 марта, понедельник
08:42
В непогоду опасное испытание. Бишкекчанка жалуется на состояние тротуара В непогоду опасное испытание. Бишкекчанка жалуется на с...
08:28
Пусть вернет деньги. Чиновники обвиняют пенсионера в подделке документов
08:05
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
28 марта, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 марта: дожди
20:24
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень поднялся до умеренного
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, спектакль, кинопремьеры
18:30
29 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
16:27
Бишкекчане жалуются на кафе, занявшее часть тротуара на улице Тоголока Молдо