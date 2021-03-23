Адилет Камчыбеков завоевал бронзовую медаль по паралегкой атлетике в Тунисе

Адилет Камчыбеков завоевал бронзовую медаль на Гран-при по паралегкой атлетике. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.
«Адилет Камчыбеков завоевал бронзовую медаль в метании диска. Также он выступал в группе F-42 (стоя) в метании копья, где занял 7-е место, в толкании ядра — 5-е место.
Арстанбек Базаркулов выступал в группе F-34 (в коляске) в метании копья занял 8-е место, в толкании ядра — 7-е место, а в метании диска занял 4-е место», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в турнире приняли участие более 600 спортсменов из 59 стран мира.