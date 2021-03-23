Адилет Камчыбеков завоевал бронзовую медаль по паралегкой атлетике в Тунисе

Адилет Камчыбеков завоевал бронзовую медаль на Гран-при по паралегкой атлетике. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По информации ведомства, члены национальной сборной Кыргызстана по паралегкой атлетике Адилет Камчыбеков и Арстанбек Базаркулов во главе с тренером Алмазом Абировым приняли участие в лицензионном турнире «Гран-при», который прошел с 18 по 20 марта в Тунисе.

«Адилет Камчыбеков завоевал бронзовую медаль в метании диска. Также он выступал в группе F-42 (стоя) в метании копья, где занял 7-е место, в толкании ядра — 5-е место.

Арстанбек Базаркулов выступал в группе F-34 (в коляске) в метании копья занял 8-е место, в толкании ядра — 7-е место, а в метании диска занял 4-е место», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в турнире приняли участие более 600 спортсменов из 59 стран мира.