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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

19-23 марта. Кубок мира по фехтованию. Казань

Кыргызстан представят пять спортсменов под руководством главного тренера Нуртая Абдыл-Хамитова и старшего тренера Валерия Карякина.

22-23 марта. Чемпионат Кыргызской Республики по кыргыз курошу. Бишкек

Примут участие спортсмены со всех регионов республики, Оша и Бишкека в весовых категориях 55, 60, 66, 74, 84, 96, +96 килограммов.

Дворец спорта имени Каба уулу Кожомкула — 10.00, церемония открытия — 14.00.

24, 27, 28 марта. Кыргызская премьер-лига, третий тур

24 марта:
«Абдыш-Ата» — «Илбирс».

27 марта:
«Илбирс» — «Дордой».

28 марта:
«Каганат» — «Кара-Балта».

27-28 марта. Игры Лиги AFL по футболу

Лига AFL — крупнейшая мировая любительская футбольная лига. В турнире принимают участие по 16 команд в трех дивизионах.

27 марта. Чемпионат КР по футзалу

По итогам буферного этапа из зоны А в финальный раунд вышли команды «Кара-Дарыя», «Шавкат» и «Нур-Баткен».

Представителями зоны B в финальном этапе станут команды BMG int, Steelex, «Фарватер», «Мурас» и Zarya Novopavlovka.

27-28 марта. Чемпионат Кыргызской Республики по кикбоксингу. Бишкек

Соревнования пройдут в разделе лоу-кик — запрещены удары по суставам ног, а также прямой удар ногой по ноге противника.

ФОК «Газпром», 9.00.

28 марта. Велогонка «Весенняя разделка». Чуйская область

Примут участие как профессионалы, так и любители в нескольких возрастных категориях.
Ссылка: https://24.kg/sport/187137/
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