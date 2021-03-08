Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

8, 13-14 марта. Игры Лиги AFL по футболу

Лига AFL — крупнейшая мировая любительская футбольная лига. В турнире принимают участие по 16 команд в трех дивизионах.

10 марта. Турнир по кулатуу эртаймаш WEF98 PROFFIGHT41. Ош

В соревнованиях выступят лучшие бойцы лиги PROFFIGHT.

11 марта. Турнир Brave CF 11

Кыргызстанский боец смешанных единоборств Кубанычбек Абдисалам уулу проведет бой с бывшим бойцом UFC из Филлипин Роландо Ди.

Кубанычбек Абдисалам уулу в профессиональной карьере одержал 17 побед и потерпел два поражения.

13-14 марта. Чемпионат Кыргызстана по футзалу

По итогам предварительного этапа из 17 команд со всех регионов в двух зонах А — Юг (восемь команд) и В — Север (девять команд) определят восьмерку сильнейших, которые в финальной части турнира разыграют медали чемпионата.

dd