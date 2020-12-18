Россия отстранена от международных соревнований на два года

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отстранил российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях под национальным флагом на два года. Об этом сообщило BBC.

По его данным, спортсмены до 16 декабря 2022-го смогут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх, а также в чемпионатах мира только под нейтральным флагом и при выполнении определенных условий.

Суд также постановил, что Российское антидопинговое агентство должно выплатить ВАДА $1,27 миллиона в качестве компенсации расходов, понесенных агентством на расследование с января 2019 года до декабря 2020-го.

Решение принято по итогам рассмотрения жалобы, поданной российской стороной на решение Всемирного антидопингового агентства, которое год назад отстранило российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Таким образом, суд сократил этот срок в два раза.