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Спорт

Сборная Кыргызстана заняла четвертое место на Кубке мира по греко-римской борьбе

Сборная Кыргызстана заняла четвертое место на Кубке мира по греко-римской борьбе. Об этом сообщил сайт соревнований.

Первые три места заняли команды России, Венгрии и Турции.

По правилам UWW, за первое место дается 25 очков, второе — 20, третье — 15, пятое — 10, седьмое — 8, восьмое — 6, девятое — 4 и десятое — 2.

У КР одно первое, два третьих и три пятых места.

Напомним, что золото выиграл Жоламан Шаршенбеков, бронза — у Калы Сулайманова и Руслана Царева.

Индивидуальный Кубок мира по вольной, греко-римской и женской борьбе проходит 10-20 декабря в Белграде (Сербия).
Ссылка: https://24.kg/sport/176672/
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