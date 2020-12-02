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Спорт

Айсулуу Тыныбековой нужна поддержка: проголосуйте за спортсменку

Спортсменке Айсулуу Тыныбековой нужна поддержка. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта.

По его информации, Объединенный мир борьбы проводит голосование среди болельщиков: кто, по их мнению, лучший борец среди женщин за все время. Голосование проходит в социальной сети Instagram.

На звание лучшего борца среди женщин претендует чемпионка мира по женской борьбе Айсулуу Тыныбекова.

Чтобы проголосовать за кыргызстанскую спортсменку, нужно поделиться ее фотографией у себя в сторис и отметить официальную страницу Объединенного мира борьбы.

Организаторы составили турнирную сетку. Спортсмены, набравшие большее количество голосов болельщиков в онлайн-голосовании, пройдут дальше по сетке. 
Ссылка: https://24.kg/sport/175235/
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Айсулуу Тыныбековой нужна поддержка: проголосуйте за спортсменку