Айсулуу Тыныбековой нужна поддержка: проголосуйте за спортсменку

Спортсменке Айсулуу Тыныбековой нужна поддержка. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта.
По его информации, Объединенный мир борьбы проводит голосование среди болельщиков: кто, по их мнению, лучший борец среди женщин за все время. Голосование проходит в социальной сети Instagram.
На звание лучшего борца среди женщин претендует чемпионка мира по женской борьбе Айсулуу Тыныбекова.
Чтобы проголосовать за кыргызстанскую спортсменку, нужно поделиться ее фотографией у себя в сторис и отметить официальную страницу Объединенного мира борьбы.
Организаторы составили турнирную сетку. Спортсмены, набравшие большее количество голосов болельщиков в онлайн-голосовании, пройдут дальше по сетке.